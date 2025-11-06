Inscription
#Essais

Abolition

Valérie Le Plouhinec, Angela Davis

Une synthèse inédite des travaux de la grande philosophe révolutionnaire Angela Y. Davis est à l'avant-garde des mouvements pour l'abolition des prisons depuis plus de cinquante ans. Dans Abolition : politiques, pratiques, promesses, elle retrace la généalogie d'un système pénal esclavagiste jusqu'au complexe carcéro-industriel actuel, et propose une analyse aussi éclairante que tranchante des relations entre système carcéral et capitalisme, aux Etats-Unis et à l'échelle mondiale. Elle apporte enfin les outils théoriques et pratiques nécessaires pour comprendre les mécanismes des dominations et imaginer les clés d'une société sans emprisonnement. Condamnée en 1970 aux Etats-Unis à la peine capitale pour raisons politiques, professeure à l'Université de Californie, Angela Y. Davis est une militante mondialement reconnue de la lutte afroféministe et antiraciste.

Par Valérie Le Plouhinec, Angela Davis
Chez Au Diable Vauvert

|

Auteur

Valérie Le Plouhinec, Angela Davis

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Sciences politiques

Abolition

Angela Davis trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 06/11/2025

400 pages

Au Diable Vauvert

25,00 €

9791030707427
© Notice établie par ORB
