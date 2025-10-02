Pourquoi dit-on prendre le taureau par les cornes ?

Pourquoi prend-on le taureau par les cornes ? ou bien donne-t-on sa langue au chat ? Cet ouvrage est le cadeau parfait pour se cultiver de façon ludique. Ne s'est-on jamais demandé au moins une fois pourquoi on employait telle ou telle tournure ? Que signifie "tomber de Charybde en Scylla" ? D'où vient l'expression "boire le calice jusqu'à la lie" ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans cet ouvrage présentant un grand nombre d'expressions, classées par thème et choisies parmi les plus usitées. Il offre ainsi la possibilité de découvrir, de façon ludique, par une brève explication, l'origine de ces phrases entrées dans le langage courant.