#Essais

Pourquoi dit-on prendre le taureau par les cornes ?

Cosimo Campa

ActuaLitté
Pourquoi prend-on le taureau par les cornes ? ou bien donne-t-on sa langue au chat ? Cet ouvrage est le cadeau parfait pour se cultiver de façon ludique. Ne s'est-on jamais demandé au moins une fois pourquoi on employait telle ou telle tournure ? Que signifie "tomber de Charybde en Scylla" ? D'où vient l'expression "boire le calice jusqu'à la lie" ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans cet ouvrage présentant un grand nombre d'expressions, classées par thème et choisies parmi les plus usitées. Il offre ainsi la possibilité de découvrir, de façon ludique, par une brève explication, l'origine de ces phrases entrées dans le langage courant.

Par Cosimo Campa
Chez Studyrama

|

Auteur

Cosimo Campa

Editeur

Studyrama

Genre

Dictionnaires des citations

Pourquoi dit-on prendre le taureau par les cornes ?

Cosimo Campa

Paru le 02/10/2025

250 pages

Studyrama

12,90 €

9782759059027
© Notice établie par ORB
