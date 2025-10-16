Inscription
Tartes et salades en escale

Cyrielle Kubler

Un tour du monde gourmand, directement dans votre assiette ! Et si vos tartes s'invitaient à table avec bien plus qu'une simple salade verte ? Ce livre vous entraîne dans un voyage culinaire inédit, où tartes créatives et salades parfumées s'accordent à merveille pour composer des repas complets, équilibrés et savoureux. Au menu : - les indispensables (pâtes à tarte maison, vinaigrettes et astuces) ; - des recettes pour le quotidien comme pour les dimanches en famille ; - plus d'une centaine de combinaisons gourmandes inspirées du monde entier. Que vous soyez novice ou passionné, préparez-vous à embarquer pour un périple culinaire où simplicité rime avec créativité et plaisir. L'autrice a imaginé ce livre en partant d'un constat simple : aux tartes qu'elle préparait revenait toujours la même salade verte. Dans Tartes et salades en escale, elle propose d'associer des tartes originales à des salades variées, pour créer plus d'une centaine de combinaisons gourmandes. De la recette de base aux déclinaisons plus élaborées, l'ouvrage offre des idées rapides ou raffinées, légères ou généreuses, à la viande, au poisson ou végétariennes. Chaque proposition s'inspire de saveurs françaises et internationales, revisitées à sa manière, pour une véritable invitation au voyage culinaire.

Par Cyrielle Kubler
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Cyrielle Kubler

Editeur

Merci les Livres

Genre

Quiches, tartes salées

Tartes et salades en escale

Cyrielle Kubler

Paru le 16/10/2025

176 pages

Merci les Livres

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782383558996
