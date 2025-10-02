Inscription
#Essais

Travailler avec les animaux

Julie Mleczko

ActuaLitté
Le guide de référence pour découvrir les métiers animaliers et leurs formations Véritable mine d'informations pour entrer de plain-pied dans le secteur animalier, ce guide vous présente tous les métiers consacrés aux chats, chiens, chevaux, autruches... et à bien d'autres encore. Vous y trouverez également les formations qui y conduisent, avec ou sans le bac, ainsi qu'un grand nombre de contacts utiles. Enfin, cet ouvrage vous livre de précieux conseils pour réussir votre parcours d'étudiant et vous insérer rapidement dans cet univers captivant.

