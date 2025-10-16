Sur les traces des dragons

Un livre somptueusement illustré par Anna Lang pour découvrir les dragons qui peuplent le monde et toutes leurs caractéristiques. "Et si un jour tu tombais sur un oeuf de dragon ? Tu aurais bien besoin de ce guide complet pour tout savoir sur les races de dragons existantes mais aussi leurs caractéristiques, anatomie, défenses secrètes... Tu trouveras aussi les clefs pour les apprivoiser, prendre soin d'eux et les emmener avec toi pour de grandes aventures ! Tous ne sont pas de si terribles créatures... Enfin, cela dépend lesquels... Apprenti dragonnier, ce livre est pour toi ! "