Sur les traces des dragons

Anna Láng, Federica Magrin

ActuaLitté
Un livre somptueusement illustré par Anna Lang pour découvrir les dragons qui peuplent le monde et toutes leurs caractéristiques. "Et si un jour tu tombais sur un oeuf de dragon ? Tu aurais bien besoin de ce guide complet pour tout savoir sur les races de dragons existantes mais aussi leurs caractéristiques, anatomie, défenses secrètes... Tu trouveras aussi les clefs pour les apprivoiser, prendre soin d'eux et les emmener avec toi pour de grandes aventures ! Tous ne sont pas de si terribles créatures... Enfin, cela dépend lesquels... Apprenti dragonnier, ce livre est pour toi ! "

Anna Láng, Federica Magrin
Chez Kimane

|

Auteur

Anna Láng, Federica Magrin

Editeur

Kimane

Genre

Généralités

Sur les traces des dragons

Anna Láng, Federica Magrin

Paru le 16/10/2025

64 pages

Kimane

18,95 €

ActuaLitté
9782383224457
