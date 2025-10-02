Inscription
#Essais

Avocat

Nicolas Charageat

ActuaLitté
Le guide pour les jeunes avocats ! Véritable guide de terrain rédigé par un avocat expérimenté, conçu pour accompagner les premiers mois et premières années de pratique. Le guide pour les jeunes avocats ! Véritable guide de terrain rédigé par un avocat expérimenté, conçu pour accompagner les premiers mois et premières années de pratique. Ce livre est une ressource précieuse pour toute personne qui entre dans la profession d'avocat. Sont abordés notamment la question de la collaboration libérale, l'installation, les premiers dossiers, les relations avec les clients, les confrères et les magistrats, la plaidoirie, la gestion de la charge de travail et des émotions, l'application de la déontologie au quotidien, etc. L'auteur examine avec pédagogie les doutes, échecs, réussites et réflexions que l'on peut avoir en début de carrière d'avocat. Cette approche humaine et authentique donne au lecteur des repères concrets pour naviguer dans un métier complexe, souvent mal compris de l'intérieur comme de l'extérieur.

Par Nicolas Charageat
Chez Studyrama

Auteur

Nicolas Charageat

Editeur

Studyrama

Genre

Orientation

Avocat

Nicolas Charageat

Paru le 02/10/2025

250 pages

Studyrama

18,00 €

9782759058495
