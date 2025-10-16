Inscription
#Beaux livres

Hokusai

Katsushika Hokusai

ActuaLitté
Cet ouvrage est une invitation à un voyage visuel et poétique au coeur de l'âme japonaise. Réalisées au début des années 1830, les Trente-six vues du mont Fuji de Katsushika Hokusai (1760-1849) figurent parmi les chefs-d'oeuvre les plus emblématiques de l'estampe japonaise. L'artiste y transcende la simple représentation paysagère pour faire du mont Fuji - peint au fil des heures du jour et des saisons - le sujet principal de son oeuvre. Il révolutionne ainsi l'art de l'estampe en mettant en scène la beauté et la puissance de la nature face à la fragilité humaine. Figure immuable, le volcan ponctue le rythme des journées des pêcheurs, paysans et voyageurs, étant tout à la fois intégré à leur vie ordinaire autant qu'à leur imaginaire. Chaque chef-d'oeuvre de Hokusai est accompagné d'un haïku de maître, poème court qui saisit avec délicatesse et sensibilité l'émotion de l'instant présent et invite à méditer sur son propre rapport au monde et à la nature...

Par Katsushika Hokusai
Chez Synchronique éditions

|

Auteur

Katsushika Hokusai

Editeur

Synchronique éditions

Genre

Dessin

Hokusai

Katsushika Hokusai

Paru le 06/11/2025

96 pages

Synchronique éditions

19,90 €

9782382391051
