#Essais

Les Clés du Ciel

Christian Lacroix, Jean Testanière

Le livre du bonheur que vous garderez toute votre vie "J'entends des voix, je vois les défunts, je reçois des signes, je ressens ce que d'autres taisent". Jean Testanière a consacré sa vie à aider les autres. Depuis toujours, il reçoit des messages de là-haut. Il a accompagné des parents au chevet de leur enfant, des malades vers la lumière, des femmes et des hommes marqués par le deuil, la peur ou le doute. Partout, il a vu des familles se retrouver, des blessures se refermer, des amours renaître. Avec ces paroles de là-haut, ce livre est un cadeau du ciel. Vous y trouverez des histoires vraies ainsi que des gestes et des paroles simples, à faire soi-même, qui changent une journée, parfois une vie. Chacun porte en soi une lumière. Ne la laissez pas s'éteindre. "Je remercie le ciel de permettre à Jean d'être le passeur du plus grand, dans l'humilité la plus totale". Véronique Jannot "La guérison et la vision de Jean m'ont soutenue dans les moments les plus diffciles de ma vie. C'est un travailleur de lumière et je lui suis profondément reconnaissante". Rosanna Arquette Jean Testanière est l'auteur de best-sellers dont Et si la vie n'était qu'un début ? (XO). Depuis toujours, anonymes et grandes figures viennent à lui pour ses dons hors du commun. Avec simplicité et bonté, il partage les messages des défunts et du ciel. Illustré par Christian Lacroix.

Par Christian Lacroix, Jean Testanière
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Christian Lacroix, Jean Testanière

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Esotérisme

Les Clés du Ciel

Jean Testanière

Paru le 06/11/2025

240 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

9791028534806
