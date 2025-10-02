Un guide clair et rassurant, rédigé par un enseignant expérimenté, pour comprendre, prévenir et contrer le décrochage scolaire grâce à des conseils concrets destinés aux parents. Professeur expérimenté, Nicolas Noilhan livre un guide accessible à tous les parents pour repérer, prévenir et contrer le décrochage scolaire. A travers analyses, témoignages et solutions concrètes, il démontre qu'aucun élève n'est condamné à l'échec. Un outil précieux pour accompagner chaque jeune vers la réussite.