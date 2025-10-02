Inscription
#Essais

Décrochage scolaire

Nicolas Noilhan

ActuaLitté
Un guide clair et rassurant, rédigé par un enseignant expérimenté, pour comprendre, prévenir et contrer le décrochage scolaire grâce à des conseils concrets destinés aux parents. Professeur expérimenté, Nicolas Noilhan livre un guide accessible à tous les parents pour repérer, prévenir et contrer le décrochage scolaire. A travers analyses, témoignages et solutions concrètes, il démontre qu'aucun élève n'est condamné à l'échec. Un outil précieux pour accompagner chaque jeune vers la réussite.

Par Nicolas Noilhan
Chez Studyrama

Auteur

Nicolas Noilhan

Editeur

Studyrama

Genre

Echec et réussite

Décrochage scolaire

Nicolas Noilhan

Paru le 16/10/2025

180 pages

Studyrama

15,00 €

9782759058181
© Notice établie par ORB
