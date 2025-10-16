Inscription
Fleur d'argent Tome 2

Gengoroh Tagame

Une plongée sadomasochiste dans le quartier rouge de Tokyo ! Ginjiro a commis l'imprudence d'échapper à ses maîtres. Mais c'est pour tomber entre des mains plus cruelles encore, qui l'utilisent comme l'objet sexuel qu'il voulait cesser d'être. Et gare à lui si son propriétaire venait à le retrouver ; la punition serait à la hauteur de l'affront... L'orgueilleux, du haut de son insolence... Ne résistera plus longtemps Aux assauts incessants. Et bientôt... Sera réduit en poussière.

Par Gengoroh Tagame
Chez Dynamite

Auteur

Gengoroh Tagame

Editeur

Dynamite

Genre

Hentai/porno

Fleur d'argent Tome 2

Gengoroh Tagame

Paru le 16/10/2025

288 pages

Dynamite

21,00 €

9782382099230
