Francs-maçons et franc-maçonnes dont le génie a éclairé le monde

Ce livre vous entraîne à la rencontre d'une centaine de femmes et d'hommes francs-maçons qui ont marqué leur époque, du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours : architectes, artistes, aviateurs, astronautes, écrivains, philosophes, scientifiques, sportifs, hommes d'Etat et bien d'autres encore. On y rencontre notamment Montesquieu, George Washington, Mozart, l'impératrice Joséphine, Duke Ellington ou encore Joséphine Baker... Leur histoire se dévoile sous la forme d'énigmes : quelques indices semés au fil du texte vous invitent à deviner qui se cache derrière ces personnalités dont l'action, le talent ou la pensée ont contribué à faire progresser l'humanité. L'identité de ces maçons mystérieux vous attend en fin d'ouvrage, ainsi qu'une liste de personnages illustres qui n'ont jamais été francs-maçons ou dont l'appartenance maçonnique est incertaine. Ces énigmes ne sont pas seulement un jeu : elles sont une invitation à redécouvrir, à travers leur lien maçonnique, les femmes et les hommes qui ont changé le cours de l'histoire.