Activités, bricolages et jeux de Noël

Dans ce livre l'enfant trouvera tout ce dont il a besoin pour préparer Noël, des cartes de voeux à découper, des boîtes-cadeaux à construire, la lettre du Père Noël, un jeu de l'oie spécial Noël, plus de 200 autocollants, des dizaines de jeux et plein d'autres surprises.

Chez Piccolia

Piccolia, Collectif Collectif

Piccolia

Livres-jeux

Activités, bricolages et jeux de Noël

Paru le 02/10/2025

64 pages

8,95 €

9782753079564
