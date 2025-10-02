Activités, bricolages et jeux de Noël

Dans ce livre l'enfant trouvera tout ce dont il a besoin pour préparer Noël, des cartes de voeux à découper, des boîtes-cadeaux à construire, la lettre du Père Noël, un jeu de l'oie spécial Noël, plus de 200 autocollants, des dizaines de jeux et plein d'autres surprises. Dans ce livre l'enfant trouvera tout ce dont il a besoin pour préparer Noël, des cartes de voeux à découper, des boîtes-cadeaux à construire, la lettre du Père Noël, un jeu de l'oie spécial Noël, plus de 200 autocollants, des dizaines de jeux et plein d'autres surprises.