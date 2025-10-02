Inscription
1200 questions réponses

Piccolia

Dans ce livre, tu trouveras les réponses à plus de 1200 questions aussi passionnantes que surprenantes. Les thèmes sont abordés sous forme de questions/réponses pour apprendre tout en s'amusant et tester ses propres connaissance. Les peuples et l'histoire - Les personnages historiques - Les personnages célèbres - Les sciences - Le corps humain - L'espace - La Terre Dans ce livre, tu trouveras les réponses à plus de 1200 questions aussi passionnantes que surprenantes : Qu'a découvert Rosalind Franklin ? Qu'est-ce que la force gravitationnelle ? Que sont les synapses ? Où se trouve l'Old Faithful ? Comment se déclenche un tsunami ? Qu'est-ce que le Dust Bowl ? Comment fonctionne la photosynthèse ? Où est née la démocratie ? Les thèmes sont abordés sous forme de questions/réponses pour apprendre tout en s'amusant et tester ses propres connaissances... mais aussi celles des autres ! Les peuples et l'histoire - Les personnages historiques - Les personnages célèbres - Les sciences - Le corps humain - L'espace - La Terre

1200 questions réponses

Piccolia

Paru le 02/10/2025

288 pages

Piccolia

16,50 €

9782753079489
