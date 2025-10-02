Inscription
#Album jeunesse

Les princesses

Silvia Colombo

Plongez dans l'univers enchanteur des contes de princesses, où rêves et aventures se mêlent pour donner vie à des histoires inoubliables. A travers quatorze des plus beaux récits de princesses, retrouvez les héroïnes les plus célèbres et partagez leurs aventures dans des royaumes lointains, emplis de sortilèges et de magie... Plongez dans l'univers enchanteur des contes de princesses, où rêves et aventures se mêlent pour donner vie à des histoires inoubliables. A travers quatorze des plus beaux récits de princesses, retrouvez les héroïnes les plus célèbres et partagez leurs aventures dans des royaumes lointains, emplis de sortilèges et de magie... 14 histoires : Blanche-Neige - La petite sirène - La reine des neiges - La rose bleue - La princesse et le porcher - Raiponce - Le bal des douze princesses - Cendrillon - Les cygnes sauvages - La belle au bois dormant - La princesse au petit pois - La princesse Méline - Le prince grenouille - Aladin

Par Silvia Colombo
Chez Piccolia

|

Auteur

Silvia Colombo

Editeur

Piccolia

Genre

Contes de toujours

Commenter ce livre

 

Les princesses

Silvia Colombo

Paru le 02/10/2025

92 pages

Piccolia

12,00 €

Lire un extrait
9782753079458
