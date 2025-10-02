Inscription
Les chemins de la guerre de Cent Ans

FFRandonnée

Plus de 20 jours pour découvrir le GR®100 "Les chemins de la Guerre de Cent Ans" : un itinéraire qui relie les différentes étapes et lieux des affrontements du conflit franco-anglais du 14e siècle. Au départ de Montluçon, ce parcours rejoint Poitiers en passant par une trentaine de sites historiques remarquables (châteaux, forteresses, monuments commémoratifs...). Il permet également de découvrir les paysages variés des 5 départements traversés : bocages de l'Allier et du Berry, flancs escarpés de la Vallée de la Creuse et panoramas doucement vallonnés du Poitou...

Par FFRandonnée
Les chemins de la guerre de Cent Ans

Paru le 02/10/2025

136 pages

16,40 €

