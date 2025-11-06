Inscription
#Essais

Bonne stratégie, mauvaise stratégie

Richard Rumelt

Un ouvrage essentiel pour tout dirigeant appelé à penser et agir stratégiquement. Dans ce best-seller mondial, Richard Rumelt dévoile comment identifier les mauvaises stratégies - ; souhaits déguisés en objectifs, discours creux, visions irréalistes, pièges intellectuels ou émotionnels - ; et propose une méthode claire, rigoureuse et efficace pour concevoir et mettre en oeuvre une véritable stratégie gagnante. Selon lui, le coeur d'une bonne stratégie réside dans la capacité à percevoir la force cachée dans chaque situation et à élaborer une réponse adaptée - ; qu'il s'agisse de lancer un produit, de piloter une entreprise ou de conduire une politique publique complexe. S'appuyant sur des exemples concrets de succès et d'échecs issus de secteurs variés (Apple, Nvidia, General Motors, Walmart, etc.), mais aussi de l'histoire militaire ou de la crise financière de 2008, Rumelt montre comment dépasser les slogans pour élaborer une stratégie fondée sur un diagnostic rigoureux, des choix cohérents et des actions ciblées. -- " Tout ce qui se dit et s'écrit sur la stratégie est de la foutaise, sauf le livre de Rumelt. " Forbes " Rumelt est l'une des vingt-cinq personnes vivantes qui ont le plus influencé la pratique des affaires. " The Economist " Le premier livre de stratégie qui m'a tenu en haleine. " John Kay, London Business School " Ce livre élève le débat sur la stratégie. Un ouvrage indispensable pour quiconque dirige une organisation. " Robert A. Eckert, ancien PDG de Mattel " Une approche fantastique. Un plaisir à lire. Les exemples, les histoires et les anecdotes m'ont rendu totalement accro. " Brian Farrell, ancien président et PDG de THQ

Paru le 06/11/2025

22,90 €

9788410490239
