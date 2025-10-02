Notre biodiversité en danger

Un appel à la génération d'aujourd'hui pour sauver celles de demain "Il ne s'agit plus de tirer la sonnette d'alarme : celle-ci hurle depuis trop longtemps, dans l'indifférence quasi-générale presque partout dans le monde. En Guinée par exemple, pays de l'auteur de ce livre, la biodiversité se meurt à grande vitesse, étouffée par la déforestation, la surexploitation minière, les pratiques agricoles et l'urbanisation galopante. Ce cri du coeur de Kabiné Komara est une interpellation directe. Il ne cherche pas à plaire, mais à secouer. A faire prendre conscience que la perte de notre patrimoine naturel n'est pas une fatalité, mais une conséquence de nos choix à tous, partout sur notre planète. La jeunesse guinéenne, pour sa part, n'a plus le luxe d'attendre. Elle doit être exigeante quant au respect de son droit fondamental : celui de vivre dans un pays où les rivières coulent encore, où les forêts respirent et où les espèces endémiques ne seront pas que des souvenirs. L'heure est plus que jamais aux actions concrètes. Préserver la biodiversité n'est pas un luxe d'écologiste, c'est une stratégie de survie et un impératif moral. Il est temps de rompre avec les logiques destructrices et de réinventer un rapport responsable à notre environnement. Que ce livre inspirant soit une étincelle. A chacun d'y mettre le feu de l'engagement". Mme Anne-Cécile BRAS, Rédactrice en chef adjointe à l'environnement à RFI, émission "C'est pas du vent"