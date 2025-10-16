Combattre les dieux

Qu'elle fasse référence au combat d'un mortel offensant un dieu dans un accès d'hybris ou qu'elle désigne les guerres que livrent les Olympiens, la théomachie est un motif essentiel de la mythologie grecque. Elle est absolument centrale dans l'oeuvre de Nonnos de Panopolis, poète égyptien de langue grecque du Ve siècle après J. -C. , à qui la tradition attribue l'épopée des "Dionysiaques" et une "Paraphrase" versifiée de l'Evangile de Jean. En effet, dans ce corpus hétérogène, une figure récurrente émerge : celle de l'opposant à la divinité ou ??? ? ??? ? ("théomaque"). Ses incarnations sont multiples tant chez les ennemis du fils de Zeus dans les "Dionysiaques" que chez ceux de Jésus dans la réécriture de l'Evangile de Jean. Le présent livre offre le portrait et l'analyse de cette figure du théomaque en prenant en compte, pour la première fois dans la bibliographie en français, l'intégralité de l'oeuvre nonnienne.