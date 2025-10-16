Inscription
#Roman francophone

Le cadeau parfait

Solenne Hernandez

ActuaLitté
Une belle romance de Noël ! Règle n° 1 : ne pas juger. Règle n° 2 : comprendre. Règle n° 3 : ne pas s'attacher. Julianne a toujours respecté les principes de For You, son entreprise pas comme les autres. Mère Noël un peu spéciale, elle propose à ses clients de trouver le cadeau parfait pour leurs proches. Cette fois, c'est la terrible et richissime Valentine de Belliveau qui fait appel à ses services : juste avant Noël, elle veut offrir un cadeau qui fasse tomber Alexandre Delisle amoureux d'elle. Julianne va tout faire pour se rapprocher de ce jeune PDG prometteur, doté d'une générosité sans bornes et d'une charmante petite fossette. Aucune raison pour qu'elle déroge à ses règles, n'est-ce pas ?

Par Solenne Hernandez
Chez Incartade(s) éditions

|

Auteur

Solenne Hernandez

Editeur

Incartade(s) éditions

Genre

Comédie romantique et humorist

Le cadeau parfait

Solenne Hernandez

Paru le 16/10/2025

284 pages

Incartade(s) éditions

14,90 €

ActuaLitté
9782376101963
