Une belle romance de Noël ! Règle n° 1 : ne pas juger. Règle n° 2 : comprendre. Règle n° 3 : ne pas s'attacher. Julianne a toujours respecté les principes de For You, son entreprise pas comme les autres. Mère Noël un peu spéciale, elle propose à ses clients de trouver le cadeau parfait pour leurs proches. Cette fois, c'est la terrible et richissime Valentine de Belliveau qui fait appel à ses services : juste avant Noël, elle veut offrir un cadeau qui fasse tomber Alexandre Delisle amoureux d'elle. Julianne va tout faire pour se rapprocher de ce jeune PDG prometteur, doté d'une générosité sans bornes et d'une charmante petite fossette. Aucune raison pour qu'elle déroge à ses règles, n'est-ce pas ?