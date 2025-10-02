Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité 137-1 (2025)

Comprendre l'usage et les fonctions de l'écriture dans l'Antiquité Le dossier thématique vient étudier le rôle des lieux de culte en tant que centres d'apprentissage et de diffusion de l'écrit dans l'Antiquité, en tenant compte de leur évolution diachronique au cours de leurs phases préromaine et romaine. Proposant des études de cas provenant du Levant hispanique, de la Gaule méridionale et de l'Italie, les articles ici réunis offrent au lecteur une vue d'ensemble de la pratique épigraphique dans ces environnements spécifiques, actifs sur une période relativement longue. Cette perspective comparative contribue à une meilleure compréhension de l'usage et des fonctions de l'écriture dans l'Antiquité.