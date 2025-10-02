Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité 137-1 (2025)

Tolosa maria josé Esteran

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comprendre l'usage et les fonctions de l'écriture dans l'Antiquité Le dossier thématique vient étudier le rôle des lieux de culte en tant que centres d'apprentissage et de diffusion de l'écrit dans l'Antiquité, en tenant compte de leur évolution diachronique au cours de leurs phases préromaine et romaine. Proposant des études de cas provenant du Levant hispanique, de la Gaule méridionale et de l'Italie, les articles ici réunis offrent au lecteur une vue d'ensemble de la pratique épigraphique dans ces environnements spécifiques, actifs sur une période relativement longue. Cette perspective comparative contribue à une meilleure compréhension de l'usage et des fonctions de l'écriture dans l'Antiquité.

Par Tolosa maria josé Esteran
Chez Ecole Française de Rome

|

Auteur

Tolosa maria josé Esteran

Editeur

Ecole Française de Rome

Genre

Antiquité - Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité 137-1 (2025) par Tolosa maria josé Esteran

Commenter ce livre

 

Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité 137-1 (2025)

Tolosa maria josé Esteran

Paru le 02/10/2025

256 pages

Ecole Française de Rome

50,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782728318414
9782728318414
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.