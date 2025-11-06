Le génocide des Arméniens de 1915 - Pour une sortie de minorité (Pensée critique) est un littéralement essai. Ce livre tente en effet d'extraire la diaspora arménienne de sa condition victimaire. La tâche est nouvelle et iconoclaste sans malveillance. Dans l'hypothèse où l'Allemagne aurait pour toujours nié la Shoah, un Juif de la diaspora, descendant d'une famille touchée par la Shoah, pourrait-il en 2055, soit cent dix ans après les faits, renoncer à son statut de victime, au combat pour la reconnaissance de la Shoah ? Pourrait- il abandonner des demandes en réparation, sans pour autant jamais nier la réalité de la Shoah ? C'est à ce défi que l'auteur convie la diaspora arménienne à propos du génocide de 1915. Le temps est venu de lutter contre les fictions dans lesquelles les Arméniens de la diaspora évoluent (par volonté ou par complaisance) et de privilégier leur cité à leur communauté, le politique à la politique, le débat au procès. Telle est l'ambition de ce livre.