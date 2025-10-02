Dessiner des petits héros enchanteurs

AVENTUREZ-VOUS DANS UN MONDE FANTASTIQUEMENT MIGNON ! Grâce à des tutoriels étape par étape accessibles aux débutants, cet ouvrage de dessin vous apprend à représenter des personnages intrépides issus de multiples univers fantastiques : druides, pirates, trolls, vampires, princes, sorcières et bien d'autres charmantes créatures ! L'artiste Naomi Lord (@naomi_lord) présente au fil des chapitres thématiques ses modèles les plus appréciés - et surtout les plus mignons ! - adaptés de personnages de la pop culture ou inspirés de créatures mythiques. Repoussez les limites de votre créativité et de votre imagination grâce à ce livre !