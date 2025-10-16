Inscription
#Roman francophone

L'Héritier du Temple

Anne-Carole Grillot, José Luis Corral

ActuaLitté
Une nouvelle édition, épuisée depuis plusieurs années en grand format et en poche, paraît avec une nouvelle couverture. En devenant chevalier du Temple, à la fin du XIIIe siècle, Jacques de Castelnou, jeune et fougueux Catalan, ne s'attendait certainement pas à vivre une telle époque, marquée par la chute de Saint-Jean-d'Acre, dernière possession des croisés en Terre Sainte et par le démantèlement de l'Ordre du Temple, orchestré par Philippe le Bel. Une nouvelle ère dans l'histoire de la chrétienté. Sans jamais s'éloigner de la vérité historique, José Luis Corral nous emmène à travers le parcours de Jaime, au coeur de cette période cruciale de notre histoire. Un temps où les chrétiens se virent désormais contraints d'approcher Mongols et Arméniens pour tenter d'endiguer la montée en puissance des Sarrasins. Un temps où les Templiers n'avaient plus d'autres choix que de fuir la France pour tenter par tous les moyens d'assurer la survie de l'Ordre et bien sûr de préserver la fabuleuse fortune des Pauvres Chevaliers de Jérusalem. D'incommensurables richesses parmi lesquelles se trouve le plus inestimable des trésors : le Saint Graal.

Par Anne-Carole Grillot, José Luis Corral
Chez HC Editions

|

Auteur

Anne-Carole Grillot, José Luis Corral

Editeur

HC Editions

Genre

Romans historiques

L'Héritier du Temple

José Luis Corral trad. Anne-Carole Grillot

Paru le 16/10/2025

HC Editions

19,00 €

ActuaLitté
9782357209381
