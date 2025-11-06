Les carences, c'est fini !

Apprenez à combler vos carences et devenez ainsi un artisan de votre santé. La liste des nutriments et carences potentielles est longue : fer, vitamines A, B, C, D, E, magnésium, calcium, oméga-3, zinc, cuivre, sélénium, iode, soufre, silice, fluor... Pour savoir si vous êtes carencé et à quel degré, commencez par réaliser les tests proposés dans ce livre par un naturopathe expérimenté. Ceux-ci vous permettront d'analyser votre alimentation afin de la corriger. En effet, saviez-vous que beaucoup d'aliments régulièrement consommés aujourd'hui sont eux-mêmes carencés ? Apprenez à décrypter par vous-même lesquels sont à éviter ou à favoriser. Et si vous devez malgré tout vous supplémenter, vous trouverez la liste des compléments naturels (pollen de fleur, algues marines, levure de bière...) qui vous permettront de combler plus rapidement et efficacement vos carences.