L'Hypermonde

Une dystopie résolument optimiste, à l'écriture dumasienne. L'auteur (polytechnicien, ingénieur du corps des mines) nous fait comprendre comment technologie et écologie pourraient ouvrir les portes d'un nouveau monde. Après la Guerre du Pacifique, la chute d'Internet et celle des réseaux de communication, un nouveau monde s'organise. Derrière le Mur, la Capitale concentre ce qui reste de puissants et de riches industriels. De l'autre côté du Mur, la Zone survit et doit faire face à la menace des Communards et des Vandales. Au milieu de ce chaos où toute la connaissance et la technologie sont à reconstruire, un homme puissant et honni de tous, Zoran Adamas, a créé une école dont la devise est " Réussir pour servir ". Cette école de Nonpareil propose des méthodes d'apprentissage ancestrales et extraordinairement efficaces aux enfants qu'elle accueille. Les premiers élèves de Nonpareil sont des héros en puissance et une menace de plus en plus grande pour les oligarques. L'histoire commence alors que Tancrède, l'un des deux frères fondateurs de Nonpareil, est assassiné le jour de son mariage... Ce roman d'anticipation, dystopie résolument optimiste, est une réflexion pertinente sur le monde qui nous attend et celui que l'on pourrait construire. Avec la vision d'Orwell et la verve de Dumas, il questionne le lecteur sur l'avenir de nos démocraties et la puissance de la connaissance. Hypermonde appartient au cycle plus vaste de " Volution ".