Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

L'Hypermonde

Laurent Ladouari

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une dystopie résolument optimiste, à l'écriture dumasienne. L'auteur (polytechnicien, ingénieur du corps des mines) nous fait comprendre comment technologie et écologie pourraient ouvrir les portes d'un nouveau monde. Après la Guerre du Pacifique, la chute d'Internet et celle des réseaux de communication, un nouveau monde s'organise. Derrière le Mur, la Capitale concentre ce qui reste de puissants et de riches industriels. De l'autre côté du Mur, la Zone survit et doit faire face à la menace des Communards et des Vandales. Au milieu de ce chaos où toute la connaissance et la technologie sont à reconstruire, un homme puissant et honni de tous, Zoran Adamas, a créé une école dont la devise est " Réussir pour servir ". Cette école de Nonpareil propose des méthodes d'apprentissage ancestrales et extraordinairement efficaces aux enfants qu'elle accueille. Les premiers élèves de Nonpareil sont des héros en puissance et une menace de plus en plus grande pour les oligarques. L'histoire commence alors que Tancrède, l'un des deux frères fondateurs de Nonpareil, est assassiné le jour de son mariage... Ce roman d'anticipation, dystopie résolument optimiste, est une réflexion pertinente sur le monde qui nous attend et celui que l'on pourrait construire. Avec la vision d'Orwell et la verve de Dumas, il questionne le lecteur sur l'avenir de nos démocraties et la puissance de la connaissance. Hypermonde appartient au cycle plus vaste de " Volution ".

Par Laurent Ladouari
Chez HC Editions

|

Auteur

Laurent Ladouari

Editeur

HC Editions

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Hypermonde par Laurent Ladouari

Commenter ce livre

 

L'Hypermonde

Laurent Ladouari

Paru le 16/10/2025

HC Editions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782357209329
9782357209329
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.