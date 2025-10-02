Inscription
Joyeux Noël

Collectif, Hemma

Un tout nouveau titre dans la collection de livres matières de référence : Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Les petits curieux qui aiment toucher et découvrir de nouvelles matières vont adorer cet imagier ! A chaque page, une photo est associée à un mot et à une matière à caresser qui encourage l'enfant à s'attarder afin de toucher, ressentir, observer pour comprendre et mémoriser tout en s'amusant ! Cet imagier est particulièrement ergonomique : les coins sont arrondis, la couverture est matelassée et le format est compact pour les petites mains.

Par Collectif, Hemma
Chez Hemma

Auteur

Collectif, Hemma

Editeur

Hemma

Genre

Livres à toucher

Joyeux Noël

Collectif, Hemma

Paru le 02/10/2025

12 pages

Hemma

6,95 €

9782508061585
9782508061585
© Notice établie par ORB
