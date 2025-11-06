Le diagnostic, un processus collectif autour de l'enfant

Prendre soin de l'enfant en difficulté implique parfois la nécessité d'un diagnostic. Il s'agit de penser celui-ci comme levier pour vivifier le soin, l'inscrire dans une démarche collective et relationnelle autour de l'enfant. Comment, entre professionnels et parents, travailler ensemble dans un processus diagnostique personnalisé, évolutif et créatif ? Comment éviter que le diagnostic enferme la prise en charge dans une forme prédictive ? Ce livre ouvre des pistes à tout professionnel pour agir ensemble, nouer une alliance avec l'enfant et le porter dans ses multiples composantes : développementale, somatique, cognitive, relationnelle, psychologique. Christine Dom, pédopsychiatre, aborde le diagnostic comme un geste de soin considérant l'enfant dans sa globalité et dans son développement.