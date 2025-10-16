L'Etat contre la norme Institutions publiques et art d'avant-garde Au tournant des années 1960, le champ artistique connaît un profond bouleversement : l'art d'avant-garde, né au XIXesiècle d'une rupture avec toute forme d'art officiel, commence à bénéficier d'une reconnaissance et d'un soutien inédits de la part des institutions publiques. Une telle alliance n'avait pourtant rien d'évident : les avant-gardes s'opposent aux traditions muséales, leurs expérimentations parfois hermétiques s'accordent mal avec les projets de démocratisation culturelle et le caractère souvent transgressif de leurs oeuvres ne les prédispose guère à une consécration officielle. Le soutien public à un art anti-conventionnel nourrit ainsi des tensions, toujours très actuelles, entre la liberté artistique et l'horizon d'attente du public. Comment expliquer alors ce renversement ? Du Centre Pompidou à la documenta de Cassel en passant par les espaces alternatifs new-yorkais, ce livre retrace l'histoire agitée des relations entre Etats, musées et avant-gardes entre1945 et1980, dans trois pays au coeur du système artistique international : la France, les Etats-Unis et l'Allemagne. Un éclairage unique sur l'émergence du champ de l'art contemporain. Prix de thèse "Valois" jeunes chercheuses et chercheurs du ministère de la Culture.