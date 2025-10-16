Inscription
#Beaux livres

L'Etat contre la norme

Nicolas Heimendinger

ActuaLitté
L'Etat contre la norme Institutions publiques et art d'avant-garde Au tournant des années 1960, le champ artistique connaît un profond bouleversement : l'art d'avant-garde, né au XIXesiècle d'une rupture avec toute forme d'art officiel, commence à bénéficier d'une reconnaissance et d'un soutien inédits de la part des institutions publiques. Une telle alliance n'avait pourtant rien d'évident : les avant-gardes s'opposent aux traditions muséales, leurs expérimentations parfois hermétiques s'accordent mal avec les projets de démocratisation culturelle et le caractère souvent transgressif de leurs oeuvres ne les prédispose guère à une consécration officielle. Le soutien public à un art anti-conventionnel nourrit ainsi des tensions, toujours très actuelles, entre la liberté artistique et l'horizon d'attente du public. Comment expliquer alors ce renversement ? Du Centre Pompidou à la documenta de Cassel en passant par les espaces alternatifs new-yorkais, ce livre retrace l'histoire agitée des relations entre Etats, musées et avant-gardes entre1945 et1980, dans trois pays au coeur du système artistique international : la France, les Etats-Unis et l'Allemagne. Un éclairage unique sur l'émergence du champ de l'art contemporain. Prix de thèse "Valois" jeunes chercheuses et chercheurs du ministère de la Culture.

Par Nicolas Heimendinger
Chez CNRS

|

Auteur

Nicolas Heimendinger

Editeur

CNRS

Genre

Histoire de l'art

L'Etat contre la norme

Nicolas Heimendinger

Paru le 16/10/2025

350 pages

CNRS

30,00 €

9782271152169
© Notice établie par ORB
