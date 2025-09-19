Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Black in the City

Marie Munza

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Black in the City, le tome 2, retrace le parcours d'Amanda PARKS, une femme afropéenne qui affronte les clivages identitaires et démontre comment la richesse d'une double culture peut devenir un puissant moteur de force et d'épanouissement. Portée par un leadership inspirant, dans un univers professionnel qui la met à l'épreuve, Amanda évolue au coeur de son entreprise API Group, où se dévoilent jeux de pouvoir, alliances fragiles et conflits d'intérêts. Chaque personnage, finement ciselé, enrichit ce récit où ambition et trahison se côtoient. Entre quête de sens et pression sociale, ce deuxième tome est un roman de combat, d'élévation et d'espoir.

Par Marie Munza
Chez Hello Editions

|

Auteur

Marie Munza

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Black in the City par Marie Munza

Commenter ce livre

 

Black in the City

Marie Munza

Paru le 19/09/2025

100 pages

Hello Editions

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386274800
9782386274800
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.