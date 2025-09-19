Black in the City, le tome 2, retrace le parcours d'Amanda PARKS, une femme afropéenne qui affronte les clivages identitaires et démontre comment la richesse d'une double culture peut devenir un puissant moteur de force et d'épanouissement. Portée par un leadership inspirant, dans un univers professionnel qui la met à l'épreuve, Amanda évolue au coeur de son entreprise API Group, où se dévoilent jeux de pouvoir, alliances fragiles et conflits d'intérêts. Chaque personnage, finement ciselé, enrichit ce récit où ambition et trahison se côtoient. Entre quête de sens et pression sociale, ce deuxième tome est un roman de combat, d'élévation et d'espoir.