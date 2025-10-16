Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Dans l'ombre d'April

Héloïse Esquié, Ruth Ware

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dix ans après le meurtre d'une brillante étudiante de l'Université d'Oxford, la mort du présumé coupable renverse toutes les certitudes. Il y a dix ans, Hannah a découvert le corps d'April, inerte, dans leur chambre du campus d'Oxford. La belle April, que tous adoraient et enviaient à la fois. Depuis, son souvenir hante Hannah. Et alors que ses proches tentent de la libérer de sa culpabilité, l'annonce de la mort en prison du meurtrier d'April va la replonger dans le passé. Entre les événements qui ont précédé cette soirée tragique et les incohérences de l'enquête, la jeune femme en est certaine : un homme a été condamné à tort et le vrai coupable court toujours. Hannah doit connaître la vérité, coûte que coûte. Même si cela signifie douter de l'innocence de ses propres amis. Même si c'est au péril de sa vie. Tous les grands succès de Ruth Ware sont chez Pocket

Par Héloïse Esquié, Ruth Ware
Chez Pocket

|

Auteur

Héloïse Esquié, Ruth Ware

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans l'ombre d'April par Héloïse Esquié, Ruth Ware

Commenter ce livre

 

Dans l'ombre d'April

Ruth Ware trad. Héloïse Esquié

Paru le 16/10/2025

560 pages

Pocket

10,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266356329
9782266356329
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.