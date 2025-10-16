Dans l'ombre d'April

Dix ans après le meurtre d'une brillante étudiante de l'Université d'Oxford, la mort du présumé coupable renverse toutes les certitudes. Il y a dix ans, Hannah a découvert le corps d'April, inerte, dans leur chambre du campus d'Oxford. La belle April, que tous adoraient et enviaient à la fois. Depuis, son souvenir hante Hannah. Et alors que ses proches tentent de la libérer de sa culpabilité, l'annonce de la mort en prison du meurtrier d'April va la replonger dans le passé. Entre les événements qui ont précédé cette soirée tragique et les incohérences de l'enquête, la jeune femme en est certaine : un homme a été condamné à tort et le vrai coupable court toujours. Hannah doit connaître la vérité, coûte que coûte. Même si cela signifie douter de l'innocence de ses propres amis. Même si c'est au péril de sa vie. Tous les grands succès de Ruth Ware sont chez Pocket