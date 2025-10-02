Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Tous les silences ne font pas le même bruit

Baptiste Beaulieu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tu as 9 ans. Un dimanche soir, en famille, tu regardes un film qui se moque d'un couple d'hommes. Qu'y a-t-il de si drôle ? Tu deviens un adolescent qu'on insulte : "Sale pédé ! " Te voilà jeune homme, tenant la main de ton amoureux au risque d'être tabassé. Tu es désormais un père, un médecin révolté, un écrivain qui ne peut plus se taire. Cette histoire est celle d'un homosexuel, aujourd'hui, en France. Mais c'est aussi l'histoire d'une différence, que vivent celles et ceux qu'on stigmatise pour leur apparence, leur couleur de peau, leur identité, leur façon d'aimer et de vivre. "Un livre qui irradie d'une colère saine". - ; Le Nouvel Obs "Un récit intime et politique". - ; ELLE "Un manifeste contre l'homophobie. Magistral et précieux ! " - ; Le Parisien "Percutant, bouleversant et plein d'espoir". - ; France Inter

Par Baptiste Beaulieu
Chez Collection Proche

|

Auteur

Baptiste Beaulieu

Editeur

Collection Proche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tous les silences ne font pas le même bruit par Baptiste Beaulieu

Commenter ce livre

 

Tous les silences ne font pas le même bruit

Baptiste Beaulieu

Paru le 02/10/2025

Collection Proche

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487891043
9782487891043
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.