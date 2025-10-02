Tous les silences ne font pas le même bruit

Tu as 9 ans. Un dimanche soir, en famille, tu regardes un film qui se moque d'un couple d'hommes. Qu'y a-t-il de si drôle ? Tu deviens un adolescent qu'on insulte : "Sale pédé ! " Te voilà jeune homme, tenant la main de ton amoureux au risque d'être tabassé. Tu es désormais un père, un médecin révolté, un écrivain qui ne peut plus se taire. Cette histoire est celle d'un homosexuel, aujourd'hui, en France. Mais c'est aussi l'histoire d'une différence, que vivent celles et ceux qu'on stigmatise pour leur apparence, leur couleur de peau, leur identité, leur façon d'aimer et de vivre. "Un livre qui irradie d'une colère saine". - ; Le Nouvel Obs "Un récit intime et politique". - ; ELLE "Un manifeste contre l'homophobie. Magistral et précieux ! " - ; Le Parisien "Percutant, bouleversant et plein d'espoir". - ; France Inter