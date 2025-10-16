Le Croque-Mitaine

Une dark romance au suspense insoutenable où la passion est indissociable du danger Aleksander Stakhanov est à la tête d'un immense réseau de cybercriminels, mêlant les plus grands noms de la politique et des affaires. Capable du pire comme du meilleur, il est craint de tous et jamais personne ne s'est risqué à le défier. Alors quand une jeune femme à la chevelure de feu s'introduit dans son immeuble ultra-sécurisé, il est bien déterminé à ce qu'elle lui livre tous ses secrets, à commencer par son identité. Mais ce qu'il s'apprête à découvrir de cette nouvelle obsession se situe bien au-delà de toutes les énigmes les plus tordues auxquelles il a un jour fait face.