L'imprimeur du Roi

Carbone, Cee Cee Mia, Pierpaoli, Mara Angelilli, Annie Jay

A la suite d'un quiproquo, Guillaume s'est persuadé de l'infidélité de Cécile. Celle-ci décide alors de partir chez Mme de Pompignan afin de s'éloigner du climat hostile qui règne à la maison. Lors d'une soirée mondaine, elle fait la connaissance de Théodore Muguet, l'imprimeur du Roi, qui, sous le regard jaloux et méfiant de Guillaume, lui propose de visiter son imprimerie. Est-ce la jalousie qui aveugle Guillaume ou a-t-il raison de se méfier ? Cécile semble se retrouver malgré elle au coeur d'un nouveau complot visant à discréditer le Roi. Parviendront-ils à contrecarrer ces plans avant qu'il ne soit trop tard ? Et, Cécile et Guillaume pourront-ils se réconcilier ?

Chez Jungle

Paru le 06/11/2025

13,95 €

9782822247351
