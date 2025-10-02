À condition d'avoir une table dans un jardin

A condition d'avoir une table dans un jardin est une comédie dramatique, onirique, et politique. Dans un pavillon de la grande ceinture francilienne, un couple de bourgeois reçoit un avis étrange. Pour faire honneur à leur premier jardin, ils avaient acheté jadis une table en Iroko massif. Or dans les conditions générales de vente de la table était stipulé qu'au bout de dix ans, ils devraient accueillir un Pygmée pendant onze nuits et dix jours. Le terme venant à échéance, Darius Wengue, BaMbuti de la République Démocratique du Congo, débarque à Orgeval pour réclamer son dû. Il procède à une scrupuleuse ethnographie du couple.