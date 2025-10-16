Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Océan

Océan

Emma Emonds

ActuaLitté
" On dit souvent que l'amour c'est la chaleur. L'été. Le soleil, le sable. Le rouge du coeur. Je n'aurais jamais cru que l'amour puisse être aussi froid que les profondeurs des eaux. " Adam, jeune homme brillant et réservé, intègre un prestigieux programme universitaire, dans lequel il aspire à exceller. Malgré des résultats prometteurs, tout bascule lorsqu'il devient la cible de deux étudiants impitoyables. Dès lors, Adam est entraîné chaque jour un peu plus dans les abysses du harcèlement. Pourtant, sa rencontre avec Jian remet tout en question. Cet étudiant sombre et impénétrable, lui aussi en proie à de nombreux tourments, pourrait-il être le remède à tous ses maux ? Et à quel prix ?

Emma Emonds
Pocket

|

Auteur

Emma Emonds

Editeur

Pocket

Genre

Romans, témoignages & Co

Océan

Emma Emonds

Paru le 16/10/2025

816 pages

Pocket

10,90 €

9782266354653
