" On dit souvent que l'amour c'est la chaleur. L'été. Le soleil, le sable. Le rouge du coeur. Je n'aurais jamais cru que l'amour puisse être aussi froid que les profondeurs des eaux. " Adam, jeune homme brillant et réservé, intègre un prestigieux programme universitaire, dans lequel il aspire à exceller. Malgré des résultats prometteurs, tout bascule lorsqu'il devient la cible de deux étudiants impitoyables. Dès lors, Adam est entraîné chaque jour un peu plus dans les abysses du harcèlement. Pourtant, sa rencontre avec Jian remet tout en question. Cet étudiant sombre et impénétrable, lui aussi en proie à de nombreux tourments, pourrait-il être le remède à tous ses maux ? Et à quel prix ?