L'atout âge

Si nous changions de logiciel dans notre rapport à l'âge ? Ce livre permet de transformer notre perception de l'âge dans le milieu professionnel avec 64 clés concrètes pour recruter, engager et valoriser les talents dans un contexte démographique en évolution. Les stéréotypes générationnels persistent dans le monde du travail et conduisent à un paradoxe absurde : on ne valorise ni les jeunes ni les séniors. Les premiers sont souvent dépeints comme désengagés et les seconds comme réfractaires au changement. Alors que les entreprises peinent à recruter, l'âgisme est encore très présent et fige la productivité des salariés sur un intervalle compris entre 28 et 39 ans au mépris de la réalité des chiffres d'une part (en 2050, un tiers des actifs pourraient avoir plus de 50 ans) et de la diversité des parcours de vie d'autre part (parcours non linéaires et flexibilité encore trop souvent synonyme de précarité). Comment créer les conditions d'un travail plus intelligent, plus inclusif et plus riche au sein d'équipes multigénérationnelles ? Laetitia Vitaud répond à ce défi et propose de : repenser travail et ressources humaines à l'aune de la démographie ; recruter autrement et de travailler sa marque employeur pour attirer les talents diversifiés ; de mieux développer les talents et de gérer les carrières en s'adaptant aux besoins de chacun ; d'organiser le travail et de créer un environnement valorisant. Accepter la diversité et en faire une richesse pour l'entreprise, tel est le nouveau visage du monde du travail que nous invite à découvrir l'auteure.