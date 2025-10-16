Les Derniers maillons

" Cyberpunk is not dead ! " Hugues Robert - Librairie Charybde Victor est l'un des maillons de la Société du peuple libre. Sa mission : convoyer l'ultime copie du NEURON. Sous l'apparence d'un simple cube qui tient dans le creux de la main, il contient un réseau alternatif, dernier espoir de liberté dans un monde totalitaire. Quand il tombe aux mains de la police centrale et de ses robots carcéraux, tout semble perdu. Mais, contre toute attente, le NEURON commence à se répliquer... Cette nouvelle donne met à mal les plans de Nivia, policière infiltrée à l'origine de l'arrestation de Victor, mais aussi ceux de Raúl, charismatique leader de la Société du peuple libre, dont les objectifs sont plus troubles qu'il n'y paraît. Quel sera le destin de Victor, tiraillé entre deux camps prêts à le broyer ? " Boris Quercia nous prouve avec un extrême brio à quel point le noir du polar et du thriller se mixe profondément bien avec les couleurs plus ambiguës de la science-fiction. " Hugues Robert - Librairie Charybde (Paris) " Entre mensonges, complots, trahisons et manipulations, la lecture pulse ! " Anaïs Daniel - Fnac Montparnasse (Paris) " Une dystopie dans la lignée de Blade Runner et du Neuromancien. " Christophe Gilquin - Librairie L'Atelier (Paris) Egalement chez Pocket : Les rêves qui nous restent .