#Essais

Le jeu du phénix

Vincent Cespedes

ActuaLitté
Un jeu pour philosopher, ressentir, se métamorphoser Le Jeu du Phénix est une expérience unique de philosophie. Constitué de cartes à tirer, il favorise la réflexion, l'intuition et l'exploration de soi. On y joue seul ou à plusieurs, pour éclairer ses désirs, ses choix, ses relations et son avenir. Vous trouverez dans ce coffret 26 cartes magnifiquement illustrées, un plateau de tirage ainsi qu'un livre explicatif. Chaque carte, riche en messages et en symboles, vous suggère des pistes de réflexion à explorer et des vérités à découvrir sur vous-même et sur les autres. Ce jeu puissant s'adresse à toute personne qui, tel un phénix, souhaite renaître à elle-même et réinventer sa vie. Ce coffret contient : - Un tapis de jeu recto-verso. - Un livre tout en couleurs. - 26 cartes superbement illustrées. - Un sac pour les protéger.

Par Vincent Cespedes
Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Vincent Cespedes

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Tarots

Le jeu du phénix

Vincent Cespedes

Paru le 13/11/2025

Guy Trédaniel Editions

32,00 €

ActuaLitté
9782813235510
