Plus forte !

" Tant que l'on ne parle pas, on ne guérit pas " Kim Lewin a 25 ans, et elle va bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Si elle a réussi à se reconstruire aujourd'hui, c'est parce qu'elle a affronté les affres ravageurs d'une adolescence qu'elle nous livre ici, dans un témoignage poignant et inspirant. Un témoignage qui met en lumière la détresse psychologique qui ronge de nombreux jeunes. Au collège, Kim est la cible d'un harcèlement violent et destructeur, elle finit par se réfugier dans l'hyperphagie et l'automutilation, et se perd peu à peu dans une spirale de mal-être dont elle arrive de moins en moins à se sortir. Ce qui lui vaudra une hospitalisation d'urgence à l'âge de 14 ans qui, loin d'être un refuge, est un traumatisme supplémentaire. Mais finalement, après plusieurs tentatives de suicide et d'autres hospitalisations imposées, c'est à l'âge de 18 ans que Kim décide d'y retourner de son plein gré. Cet internement volontaire de trois mois, hors du monde, où elle trouve enfin l'oreille attentive d'un corps médical de confiance, est une renaissance. Maintenant, elle veut prendre la parole pour la libérer, pour que tous ceux qui, comme elle, taisent leurs souffrances, se sentent jugés et incompris et se battent pour sortir la tête hors de l'eau, que ce soit seuls ou au sein d'un parcours psychiatrique semé d'embûches, puissent reprendre espoir en l'avenir. Il est possible de s'en sortir !