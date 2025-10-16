Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Oubliés

José Rodrigues Dos Santos, Catherine Leterrier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un jeune capitaine portugais, une histoire d'amour inattendue et la guerre des tranchées : un récit poignant sur le courage, l'espoir et les liens qui unissent les âmes en temps de guerre. Avril 1917. Alors qu'un régiment de soldats portugais affronte la mitraille dans les Flandres, le régime, à Lisbonne, change de main. Pour les hommes envoyés au front, pas de relève, pas de permission. Sans la solidarité de ses frères d'armes, Alfonso se serait senti abandonné. Lui, le fils de paysans, l'ancien séminariste qu'on surnomme " le Sérieux " retrouvera cependant la foi dans le regard d'Agnès, jeune baronne française croisée au hasard des déroutes. Ces deux êtres, que tout oppose, se sont reconnus. Mais déjà les Allemands concentrent leurs dernières forces... " J. R. dos Santos signe un grand roman. Il s'attache à rendre ses personnages vivants, émouvants dans leur humanité. " France Info " Un puissant roman. " L'Avenir Tous les grands succès de J. R. dos Santos sont chez Pocket

Par José Rodrigues Dos Santos, Catherine Leterrier
Chez Pocket

|

Auteur

José Rodrigues Dos Santos, Catherine Leterrier

Editeur

Pocket

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oubliés par José Rodrigues Dos Santos, Catherine Leterrier

Commenter ce livre

 

Oubliés

José Rodrigues Dos Santos trad. Catherine Leterrier

Paru le 16/10/2025

688 pages

Pocket

10,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266348911
9782266348911
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.