Un jeune capitaine portugais, une histoire d'amour inattendue et la guerre des tranchées : un récit poignant sur le courage, l'espoir et les liens qui unissent les âmes en temps de guerre. Avril 1917. Alors qu'un régiment de soldats portugais affronte la mitraille dans les Flandres, le régime, à Lisbonne, change de main. Pour les hommes envoyés au front, pas de relève, pas de permission. Sans la solidarité de ses frères d'armes, Alfonso se serait senti abandonné. Lui, le fils de paysans, l'ancien séminariste qu'on surnomme " le Sérieux " retrouvera cependant la foi dans le regard d'Agnès, jeune baronne française croisée au hasard des déroutes. Ces deux êtres, que tout oppose, se sont reconnus. Mais déjà les Allemands concentrent leurs dernières forces... " J. R. dos Santos signe un grand roman. Il s'attache à rendre ses personnages vivants, émouvants dans leur humanité. " France Info " Un puissant roman. " L'Avenir