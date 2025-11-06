A travers ce nouvel album, apprenez-en davantage sur l'évolution du groupe après l'intervention de Djibouti et jusqu'au départ de Christian Prouteau en 1983. En 1976, le GIGN accède enfin à la notoriété. Christian Prouteau doit néanmoins continuer à ruser pour obtenir des moyens afin de mener à bien les missions, et même lutter pour la survie du groupe. 1976-1983 est donc une période charnière dans l'histoire du GIGN : les techniques s'affinent, le groupe s'étoffe, les missions plus ou moins connues s'enchaînent avec succès. Mais cet engagement se paye au prix fort. En effet, cette période est aussi celle des premiers gendarmes morts à l'entraînement. 1983 marque un tournant dans cette histoire avec le départ de Christian Prouteau et de la plupart des dix-sept premiers membres. Découvrez dans cette BD l'histoire hors du commun durant laquelle le GIGN va démontrer son professionnalisme et appliquer les principes dictés par son fondateur dès la création du groupe en août 1973. Un travail de retranscription historique ultraréaliste et minutieux, validé et soutenu par Christian Prouteau lui-même, des anecdotes parfois inimaginables sur cette période charnière, très peu abordée. Plongez en immersion totale au sein de ce groupe d'intervention unique au monde.