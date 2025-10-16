Inscription
#Roman francophone

L'Adresse

Arthur Teboul

ActuaLitté
Après Le Déversoir , Arthur Teboul propose avec ce recueil un véritable manifeste pour une vie poétique. " J'ai longtemps rêvé l'existence, au coeur de nos villes et de nos vies, d'un endroit protégé de la clameur du monde, du bruit et de la fureur, où l'on pourrait faire halte un instant. Un endroit au coin de la rue où nous attendrait, derrière son bureau, un poète. On passerait sa porte pour s'asseoir un moment face à lui, le temps qu'il nous écrive un poème. Nul n'aurait besoin de parler, notre seule présence suffirait. On irait là-bas comme on va chez le fleuriste, le coiffeur ou le cordonnier, entre midi et deux ou après le travail. Dans les grandes et les petites occasions. " A. T. " Un très, très beau livre qu'on a envie d'offrir. " Léa Salamé, France Inter " La surprise est à chaque page. Et, aucun doute, ça embellit la vie ! " La Voix du Nord Egalement chez Pocket : Le Déversoir .

Par Arthur Teboul
Chez Pocket

|

Auteur

Arthur Teboul

Editeur

Pocket

Genre

Poésie

L'Adresse

Arthur Teboul

Paru le 16/10/2025

368 pages

Pocket

9,00 €

ActuaLitté
9782266348904
© Notice établie par ORB
