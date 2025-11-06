Camionnettes vintage

Artisans du renouveau économique de notre pays, les petits utilitaires occupent une place particulière dans le coeur des Français. Ces travailleurs infatigables, transformables à volonté, ont été usés jusqu'à la corde par des dizaines de professions : petits commerçants, maçons, plombiers, boulangers, paysans, brocanteurs... quand ils ne servaient pas de voitures familiales ! Ils ont aussi été les témoins d'une certaine époque, celle des fameuses Trente Glorieuses, dont notre mémoire collective garde la nostalgie. Largement répandus sur le territoire, populaires à la ville comme à la campagne, ils ont aussi marqué les esprits tant par leur design que leur personnalité. Redécouvrez ces stars discrètes qui font désormais partie de notre patrimoine, et redeviennent aujourd'hui parfois des food trucks ou des vans sur la route des vacances...