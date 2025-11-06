Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Camionnettes vintage

Francis Dréer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Artisans du renouveau économique de notre pays, les petits utilitaires occupent une place particulière dans le coeur des Français. Ces travailleurs infatigables, transformables à volonté, ont été usés jusqu'à la corde par des dizaines de professions : petits commerçants, maçons, plombiers, boulangers, paysans, brocanteurs... quand ils ne servaient pas de voitures familiales ! Ils ont aussi été les témoins d'une certaine époque, celle des fameuses Trente Glorieuses, dont notre mémoire collective garde la nostalgie. Largement répandus sur le territoire, populaires à la ville comme à la campagne, ils ont aussi marqué les esprits tant par leur design que leur personnalité. Redécouvrez ces stars discrètes qui font désormais partie de notre patrimoine, et redeviennent aujourd'hui parfois des food trucks ou des vans sur la route des vacances...

Par Francis Dréer
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Francis Dréer

Editeur

Editions De Borée

Genre

Véhicules utilitaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Camionnettes vintage par Francis Dréer

Commenter ce livre

 

Camionnettes vintage

Francis Dréer

Paru le 13/11/2025

176 pages

Editions De Borée

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812940644
9782812940644
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.