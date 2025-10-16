Le Wundereur

Elle pensait avoir échappé à son destin maudit, mais au coeur de la Société magique Wundrous, un danger encore plus sombre l'attend... et cette fois, tous les soupçons se tournent vers elle. Morrigane a triomphé sur la malédiction, réussi toute les épreuves et rejoint la Société magique Wundrous. Mais rien de ce qu'elle avait imaginé ne se passe, c'est plutôt tout le contraire. Son apprentissage est un chemin parsemé d'obstacles et embûches de toutes sortes. Morrigane est faussement accusée quand les membres de la Société disparaissent les uns après les autres...