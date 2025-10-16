Inscription
#Roman jeunesse

Le Wundereur

Juliette Lê, Jessica Townsend

ActuaLitté
Elle pensait avoir échappé à son destin maudit, mais au coeur de la Société magique Wundrous, un danger encore plus sombre l'attend... et cette fois, tous les soupçons se tournent vers elle. Morrigane a triomphé sur la malédiction, réussi toute les épreuves et rejoint la Société magique Wundrous. Mais rien de ce qu'elle avait imaginé ne se passe, c'est plutôt tout le contraire. Son apprentissage est un chemin parsemé d'obstacles et embûches de toutes sortes. Morrigane est faussement accusée quand les membres de la Société disparaissent les uns après les autres...

Par Juliette Lê, Jessica Townsend
Chez Pocket

|

Auteur

Juliette Lê, Jessica Townsend

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

Le Wundereur

Jessica Townsend trad. Juliette Lê

Paru le 16/10/2025

560 pages

Pocket

8,90 €

ActuaLitté
9782266345460
© Notice établie par ORB
