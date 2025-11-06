Motos vintage

Le saviez-vous ? Le deux-roues à moteur est une invention française. C'est même en France que le mot "motocyclette" est inventé à la fin du XIXe siècle. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, des marques comme Alcyon, Gnome et Rhône, Monet-Goyon sont les fleurons d'une industrie motocyclette française prospère. Durant les années 1950, la moto est un spectacle. On se rend en masse aux courses de cross, on frissonne en voyant les exploits des motards du "mur de la mort" , et on savoure les exploits d'un des plus grands pilotes français, Georges "Jojo" Monneret. Avec l'arrivée massive des Japonaises, dans les années 1970, la moto devient synonyme de liberté et de vitesse. Retrouvez avec nostalgie l'histoire de la motocyclette en France de 1945 au milieu des années 1970, époque d'une nouvelle génération : celle de Patrick Pons, des Léon et Chemarin, des Godier-Genoud et des Japauto, des hommes et des préparateurs qui font briller haut les exploits sportifs de la France. Prenez le guidon des machines des années 1980 qui ont marqué une nouvelle ère : celle des supersportives puis des hypersportives telles la Yamaha FZ 750 ou la Suzuki GSX-R 750, des motos qui semblaient directement échappées des paddocks. Photos anciennes ou plus récentes, publicités et brochures d'époque vous feront revivre toute une époque. Amateurs de deux-roues motorisés, vous reverrez forcément entre ces pages la moto qui vous avait tant fasciné quand vous étiez adolescent...