Bouvines 1214

Jean d' Aillon

Morts mystérieuses, petits secrets et grands complots : le trône de France est menacé. Le brave Guilhem d'Ussel parviendra-t-il à le sauver ? Juin 1211. Après avoir guerroyé en Espagne, Guilhem d'Ussel fait voile vers la France. A ses côtés, Egelina de Camville, future mère de son enfant et jadis meurtrière au service du prince Jean sous le sobriquet de la Licorne. Il est peut-être temps pour le couple de goûter au bonheur de son foyer. Mais à Paris, l'un des proches d'Ussel est retrouvé mort dans un cimetière, terrassé par la peur. Quand Guilhem apprend que d'autres décès semblables ont eu lieu alentour, il décide de mener l'enquête. Une enquête qui le conduira jusqu'à Ingeburge, l'épouse de Philippe Auguste, enfermée depuis dix-sept ans par son mari pour sorcellerie. Autour de la reine se nouent des intrigues mêlant Jean d'Angleterre, le comte de Boulogne et Otton IV, l'empereur du Saint-Empire germanique. Tous semblent comploter contre le roi de France. La bravoure et la sagacité de Guilhem suffiront-elles à sauver le royaume ? C'est sur le champ de bataille, à Bouvines, un dimanche de l'an 1214, que la vérité éclatera.

Par Jean d' Aillon
Chez 10/18

|

Auteur

Jean d' Aillon

Editeur

10/18

Genre

Policiers historiques

Bouvines 1214

Jean d' Aillon

Paru le 16/10/2025

600 pages

10/18

9,90 €

9782264086105
