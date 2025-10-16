Inscription
#Beaux livres

La nostra pasta

Luana Belmondo, Alessandro Belmondo

ActuaLitté
Il existe autant de recettes de pâtes que de familles italiennes ! Dans cet ouvrage, Luana et Alessandro Belmondo nous proposent de découvrir leur histoire personnelle avec ce produit emblématique de la gastronomie de la péninsule. Techniques, produits fétiches et anecdotes familiales viennent se mêler aux 165 recettes de pasta dénichées dans toutes les régions d'Italie. Un véritable hymne à la convivialité, au goût et à la transmission d'un patrimoine culinaire entre les générations.

Par Luana Belmondo, Alessandro Belmondo
Chez Solar

|

Auteur

Luana Belmondo, Alessandro Belmondo

Editeur

Solar

Genre

Cuisine Italienne

La nostra pasta

Luana Belmondo, Alessandro Belmondo

Paru le 23/10/2025

320 pages

Solar

29,90 €

ActuaLitté
9782263191473
