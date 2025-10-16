La nostra pasta

Il existe autant de recettes de pâtes que de familles italiennes ! Dans cet ouvrage, Luana et Alessandro Belmondo nous proposent de découvrir leur histoire personnelle avec ce produit emblématique de la gastronomie de la péninsule. Techniques, produits fétiches et anecdotes familiales viennent se mêler aux 165 recettes de pasta dénichées dans toutes les régions d'Italie. Un véritable hymne à la convivialité, au goût et à la transmission d'un patrimoine culinaire entre les générations.