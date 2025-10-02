Le Noël parfait de Martine

Gaëlle Garcia Diaz nous offre un premier livre à son image : pas comme les autres ! Plus de 80 recettes pour un repas de fête traditionnel et gourmand Le guide pour des fêtes de fin d'année magiques et inoubliables. "Vous y trouverez mes recettes préférées, celles qui font briller les yeux autour de la table. Des entrées gourmandes, des plats généreux, des desserts irrésistibles... Tout ce qu'il vous faut pour concocter le menu parfait ou un buffet festif pour vos proches. Je vous confie mes secrets culinaires et mes souvenirs empreints de nostalgie, comme un fil rouge qui vous plongera dans la magie de mes Noëls", Gaëlle.