Encyclopédie de la ligue des champions

Une encyclopédie très riche pour retracer 70 ans d'histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Préface de Zinédine Zidane. La plus prestigieuse des Coupes d'Europe des clubs a 70 ans. De sa première édition en 1955 sous le nom de " Coupe des clubs champions européens ", jusqu'au sacre du Paris Saint-Germain d'Ousmane Dembélé en 2025, celle qui s'appelle désormais " Ligue des champions " a émerveillé le Vieux continent. Soixante-dix ans d'une compétition serrée, acharnée, opiniâtre, cela fait beaucoup de péripéties à relater, beaucoup d'exploits à illustrer, beaucoup de drames à raconter, beaucoup de héros à exposer. Telle est l'ambition de cette encyclopédie qui convie à une balade à travers le temps, empreinte de nostalgie, d'émotions et de réflexions. Le récit des 70 finales, les palmarès par pays, par clubs et par joueurs, le portrait des principales stars, les événements marquants, les entraîneurs majeurs, les clubs prépon dérants, les plus belles photos, des statistiques détaillées, des pages spéciales sur la France en Europe : tout ce qu'il faut savoir sur la plus grande des compétitions de clubs se lit et se déguste au fil des 288 pages. D'un siècle à l'autre, la Ligue des champions n'a jamais paru aussi jeune ni aussi forte. Elle nous invite toujours au voyage. Vainqueur de la Ligue des champions comme joueur (2002) et entraîneur (2016, 2017, 2018) avec le Real Madrid, Zinédine Zidane est l'une des personnalités majeures du football international.