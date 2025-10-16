Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Encyclopédie de la ligue des champions

Denis Chaumier, Zinédine Zidane

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une encyclopédie très riche pour retracer 70 ans d'histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Préface de Zinédine Zidane. La plus prestigieuse des Coupes d'Europe des clubs a 70 ans. De sa première édition en 1955 sous le nom de " Coupe des clubs champions européens ", jusqu'au sacre du Paris Saint-Germain d'Ousmane Dembélé en 2025, celle qui s'appelle désormais " Ligue des champions " a émerveillé le Vieux continent. Soixante-dix ans d'une compétition serrée, acharnée, opiniâtre, cela fait beaucoup de péripéties à relater, beaucoup d'exploits à illustrer, beaucoup de drames à raconter, beaucoup de héros à exposer. Telle est l'ambition de cette encyclopédie qui convie à une balade à travers le temps, empreinte de nostalgie, d'émotions et de réflexions. Le récit des 70 finales, les palmarès par pays, par clubs et par joueurs, le portrait des principales stars, les événements marquants, les entraîneurs majeurs, les clubs prépon dérants, les plus belles photos, des statistiques détaillées, des pages spéciales sur la France en Europe : tout ce qu'il faut savoir sur la plus grande des compétitions de clubs se lit et se déguste au fil des 288 pages. D'un siècle à l'autre, la Ligue des champions n'a jamais paru aussi jeune ni aussi forte. Elle nous invite toujours au voyage. Vainqueur de la Ligue des champions comme joueur (2002) et entraîneur (2016, 2017, 2018) avec le Real Madrid, Zinédine Zidane est l'une des personnalités majeures du football international.

Par Denis Chaumier, Zinédine Zidane
Chez Solar

|

Auteur

Denis Chaumier, Zinédine Zidane

Editeur

Solar

Genre

Football

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Encyclopédie de la ligue des champions par Denis Chaumier, Zinédine Zidane

Commenter ce livre

 

Encyclopédie de la ligue des champions

Denis Chaumier

Paru le 23/10/2025

256 pages

Solar

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263189371
9782263189371
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.