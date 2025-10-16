Les grandes batailles de la Première Guerre mondiale

La Grande Guerre ailleurs et autrement. La Première Guerre mondiale doit-elle se résumer au front de l'Ouest, de la mer du Nord à la frontière suisse et à la célèbre tranchée ? Le Western front des Britanniques, le Westfront des Allemands, le front de l'Ouest des Français, que le Grand Etat-major réduit au " Nord et au Nord-Est " de la France, est alors considéré comme principal car décisif. Cependant, la guerre de 1914-1918 n'est pas seulement une guerre de tranchées, de travaux de terrassement, de grandes offensives, de bombardements, de mines, de l'attente des combattants dans le froid et la boue. Elles est aussi parcourue par des grandes opérations sur mer, des projections de forces, des corps expéditionnaires, des raids, des opérations spéciales, des bases opérationnelles avancées. Ce livre vise à mettre en lumière certains aspects militaires peu ou mal connus de ce conflit. Si l'engagement de milliers de soldats africains en Europe est désormais bien documenté, le conflit vécu par des centaines de milliers d'Africains, des milliers d'Indiens et une poignée d'Européens en Afrique demeure largement ignoré, au moins en France. Sait-on que l'armée russe, alors qu'elle subit de lourds revers en Prusse-Orientale, inflige une cuisante défaite à l'armée ottomane dans le Caucase avec des conséquence considérables ? Qu'une armée britannique se retrouve piégée par les Ottomans en Mésopotamie ? Que le camp retranché de Salonique est sans doute l'une des meilleures idées de la Première Guerre mondiale ? Loin de Verdun, l'auteur nous fait découvrir cette autre Grande Guerre en Europe, en Asie, en Afrique, dans des contrées inattendues, de la Galicie à la Mésopotamie, de la Namibie à la Chine, dans les montagnes, les déserts, les forêts, les villes et sur les océans du globe.